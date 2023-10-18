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16:04, 18 октября 2023Путешествия

Летевший в Лондон самолет сменил курс и сел в Москве из-за одного пассажира

Shot: летевший из Дели в Лондон самолет экстренно сел в Москве из-за ЧП на борту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиру стало плохо на рейсе иностранного самолета, и борт был вынужден экстренно приземлиться в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Чрезвычайное происшествие случилось в самолете Air India, летевшего из Дели в Лондон, маршрут которого пролегал через территорию России. По данным источника, один из путешественников внезапно почувствовал себя плохо. Экипаж судна решил сменить курс и сел в ближайшем крупном аэропорту — столичном Шереметьево.

Уточняется, что лайнер приземлился в Москве 18 октября около 10:10. Мужчину сняли с рейса и доставили в больницу в подмосковных Химках. После этого, как указано в материале, борт начали готовить к отправке в Лондон.

Ранее стало известно, что 50-летняя пассажирка перестала дышать на рейсе самолета из Барнаула в Москву. Пилоты совершили экстренную посадку в Екатеринбурге, однако спасти женщину не удалось.

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    Мария Борисова
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