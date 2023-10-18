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11:22, 18 октября 2023Путешествия

Пассажирка перестала дышать на борту российского самолета

Shot: пассажирка рейса из Москвы в Барнаул перестала дышать во время полета

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета российской авиакомпании перестала дышать и потеряла сознание во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Москвы в Барнаул. Известно, что 50-летняя женщина почувствовала себя плохо и позвала на помощь на высоте 10 тысяч метров.

По данным источника, пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге, а помощь пассажирке оказывали бортпроводники. Спасти ее не удалось. Эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другой стране. Воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за подозрения на инсульт у 33-летней пассажирки.

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    Марина Черняк
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