В США заявили о риске эскалации между Москвой и Вашингтоном из-за Украины

Макгрегор: ситуация на Украине становится опасной из-за риска войны США с РФ

Ситуация на Украине становится опасной из-за риска войны НАТО с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Военный указал на риски эскалации и подчеркнул, что население Европы и США находится под угрозой. Он также предупредил, что нестабильная обстановка в Среднем востоке также может представлять риски для ситуации в мире.

Ранее Макгрегор заявил, что США занимаются поиском выхода из конфликта на Украине. Он уточнил, что США ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Вашингтон не совершает эти действия открыто. Макгрегор отметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его партнеры в НАТО обещали серьезные успехи в контрнаступлении, но не добились их.

Военный добавил, что в результате высоких потерь ВСУ и провала контрнаступления политики США открыто выступать против Зеленского и его администрации. «Для Вашингтона все пошло не так», — заключил Макгрегор.