В США заявили о поиске выхода из конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: США ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США занимаются поиском выхода из конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор уточнил, что США ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Вашингтон не совершает эти действия открыто. Он уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский и его партнеры в НАТО обещали серьезные успехи в контрнаступлении, но не добились их.

Военный добавил, что в результате высоких потерь ВСУ и провала контрнаступления политики США открыто выступать против Зеленского и его администрации. «Для Вашингтона все пошло не так», — заключил Макгрегор.

В сентябре Зеленский признавался, что в Киеве не знают, смогут ли ВСУ в этом году добиться прорыва в контрнаступлении. 12 октября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика.