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15:54, 18 октября 2023Из жизни

Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

В Польше молодой человек притворился манекеном и обворовал ювелирный магазин

Кадр: Materiały policyjne

В Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном в одном из крупнейших торговых центров Варшавы и обворовал несколько магазинов. Об этом сообщает Fakt.

Полицию вызвала охрана ТЦ, когда заметила на камерах наблюдения молодого человека, бродящего по залам. Выяснилось, что перед закрытием он замер с сумкой в руках около одной из витрин, притворившись манекеном, и дождался, пока посетители и продавцы уйдут.

Когда торговые залы опустели, поляк отправился в ювелирную лавку и забрал украшения с витрины. После он пошел в бар и поел. Потом он начал бродить по зданию и обнаружил, что в одном из магазинов одежды не до конца опущена рольставня. Он протиснулся внутрь и переоделся в новые вещи. В этот момент его заметили на камерах наблюдения.

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Тем временем вор снова направился в бар. Там его скрутили охранники и передали подоспевшей полиции. Выяснилось, что он также успел опустошить кассу одного из магазинов. Молодого человека арестовали на три месяца. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина из США обворовал точку по ремонту мобильных телефонов, скрыв лицо оригинальным способом. На голове у взломщика была картонная коробка, которую он использовал в качестве маски.

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    Никита Савин
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