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17:41, 8 июня 2023Из жизни

Вор использовал картонную коробку в качестве маски и просчитался

WTVJ: в США мужчина обворовал магазин с картонной коробкой на голове вместо маски

Мужчина из США обворовал точку по ремонту мобильных телефонов, скрыв лицо оригинальным способом, но просчитался с маскировкой. Об этом сообщает WTVJ.

3 июня около четырех утра неизвестный проник в помещение ремонтного магазина-мастерской в городе Майами-Гарденс, штат Флорида. На голове взломщика была картонная коробка, которую он использовал качестве маски. Камеры наблюдения были расположены сверху и слева от него, так что до определенного момент коробка успешно справлялась с этой функцией. Однако когда преступник начал ломать витрину и доставать оттуда смартфоны, ему стало неудобно и он приподнял картонную маску. В результате, несмотря на проявленную фантазию, его лицо попало на запись.

Владелец магазина Джеремайа Берганза обнаружил взлом утром и сразу же проверил камеры наблюдения. Мужчина обошел район со снимком преступника и расспросил соседей, видел ли его кто-нибудь. Оказалось, что вора заметили с друзьями в местном магазине алкогольных напитков и баре. Владелец мастерской позвонил в полицию, передал правоохранителям всю информацию, и скоро преступника задержали.

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Всего он унес 19 айфонов и восемь тысяч долларов наличными (около 600 тысяч рублей). Общий ущерб составил порядка 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США вежливые грабители похитили 73-летнюю жительницу города Хьюстон и в течение двух часов слушали музыку и разговаривали с ней в ее машине. Все это время злоумышленники пытались перевести деньги с ее банковского счета через смартфон, но не справились с настройками безопасности.

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    Антонина Черташ
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