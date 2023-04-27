Вежливые грабители два часа слушали джаз и общались с пожилой жертвой

ABC 13: в США грабители похитили пожилую женщину и два часа слушали джаз и общались с ней

В США вежливые грабители похитили 73-летнюю жительницу города Хьюстон, штат Техас, Бекки Браун и в течение двух часов слушали музыку и разговаривали с ней в ее машине. Об этом сообщает ABC 13.

По словам пожилой женщины, она заряжала телефон в машине, когда к ней подошли двое мужчин в масках. У одного из грабителей был 20-сантиметровый нож, поэтому Браун, испугавшись, что ее могут ранить, решила сохранять спокойствие и не сопротивляться. Мужчины сели к женщине в автомобиль и попытались перевести деньги с ее банковского счета через приложение на телефоне, однако не могли сделать этого из-за мешавших им настроек безопасности.

В течение двух часов, пытаясь осуществить денежный перевод, они находились в салоне с жертвой ограбления, общались с ней и слушали джаз. Женщина даже звонила в службу поддержки банка, однако перевести деньги так и не удалось. Тогда грабители заставили женщину ехать в отделение банка, где она сняла 2000 долларов наличными и отдала им.

Возвращаясь к машине, Браун прихрамывала, что заметил один из грабителей. Он сказал, что хотел бы помочь ей, но не может подойти к автомобилю, так как боится быть замеченным. «Мне в какой-то степени жаль его. Где-то внутри в нем была эта доброта, и он говорил серьезно», — рассказывает женщина.

После того как мужчины получили деньги, они отправили Браун домой, и та сразу позвонила в полицию. Вскоре один грабитель, 20-летний Андре Уильямс, был арестован. Его обвинили в похищении при отягчающих обстоятельствах и ограблении. Преступнику был назначен залог в размере 300 тысяч долларов. Второго преступника поймать не удалось. Браун отметила, что хотела бы навестить грабителя, если он попадет в тюрьму.

Ранее сообщалось, что житель США, который был арестован 10 раз за 31 день, приехал на угнанной машине в полицейский участок, чтобы забрать свои вещи. На его счету — угон шести автомобилей, вождение в состоянии алкогольного опьянения, торговля наркотиками, вандализм и мошенничество.