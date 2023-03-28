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21:10, 28 марта 2023Из жизни

Арестованный 10 раз мужчина приехал в полицию за вещами на угнанной машине

Fox News: 10 раз арестованный американец приехал в полицию за вещами на угнанной машине

Фото: Clovis Police Department / Fresno County Sheriff's Office

Житель американского штата Калифорния, который был арестован 10 раз за 31 день, приехал на угнанной машине в полицейский участок, чтобы забрать свои вещи. Об этом сообщает Fox News.

38-летний Кит Частейн из города Фресно обвиняется в общей сложности в 33 нарушениях закона, совершенных с 19 февраля. На его счету — угон шести автомобилей, вождение в состоянии алкогольного опьянения, наркотики, вандализм и мошенничество. За месяц мужчину арестовывали десять раз.

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В очередной раз американец был арестован после того, как приехал в полицейский участок на угнанном автомобиле, чтобы забрать свои вещи. Полицейские остановили машину прямо перед зданием участка в городе Кловис. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что Частейн был единственным пассажиром угнанного автомобиля и направлялся в участок для получения личных вещей.

Ранее сообщалось, что преступник в американском городе Спрингфилд, штат Миссури, пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке и использовал свое свидетельство о рождении, чтобы написать записку с требованием отдать ему деньги. После ограбления он написал соседке сообщение, в котором попросил ее сказать полиции, что ее автомобиль был угнан.

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Алиса Дмитриева
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