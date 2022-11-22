Мужчина пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке

Law & Crime: грабитель написал записку кассиру банка на своем свидетельстве о рождении

Преступник в американском городе Спрингфилд, штат Миссури, пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке и использовал свое свидетельство о рождении, чтобы написать записку с требованием отдать ему деньги. Об этом сообщает Law & Crime.

30-летний Майкл Конли Лойд поссорился с девушкой и решил ограбить банк. Он воспользовался принадлежащим соседке по квартире автомобилем Dodge Ram, приехал на парковку перед финансовым учреждением и розовым маркером написал на обороте своего свидетельства о рождении записку с требованием отдать ему деньги. Мужчина подошел к кассиру и передал ему записку.

Сотрудник банка взял записку и достал деньги из шкафа. Затем он передал деньги грабителю вместе с запиской. Забрав добычу, тот вышел из банка и уехал. Скрывшись с места преступления, Лойд выбросил свое свидетельство о рождении и паспорт. Увидев проезжавшие мимо патрульные машины, в которых полицейские прибыли на сообщение об ограблении, преступник испугался и начал выбрасывать деньги из окна автомобиля. После этого он написал соседке сообщение, в котором попросил ее сказать полиции, что ее автомобиль был угнан.

Через десять минут после ограбления в полицию позвонил парень соседки и рассказал о произошедшем. Полиция застала Лойда дома. Американец заявил полицейским, что пошел на ограбление банка, чтобы доказать что-то своей возлюбленной после ссоры. Что именно он собирался доказать, неизвестно.

Лойд сказал следователям, что готов сесть в тюрьму и взять на себя полную ответственность за содеянное, какое бы наказание ему ни назначили. Максимально возможное наказание за совершенный мужчиной проступок — 20 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов. В общей сложности мужчина причинил банку ущерб размером 754 доллара.

Также оказалось, что в момент совершения преступления на Лойде был браслет слежения, который повесили ему на лодыжку в качестве меры наказания за совершенные ранее преступления. Какое именно правонарушение он совершил, из материалов дела неизвестно, но, по данным суда, полный тезка мужчины ранее был обвинен в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, вождении без водительского удостоверения, сопротивлении аресту, краже.

Ранее сообщалось, что вор в американском городе Сан-Рафаэль, штат Калифорния, забыл ключи на месте преступления в компании по производству пончиков и вернулся за ними. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь установить личность совершившего кражу преступника.