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Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними

WSLS: в Калифорнии преступник вернулся на место кражи из-за забытых ключей

Вор в американском городе Сан-Рафаэль, штат Калифорния, забыл ключи на месте преступления в компании по производству пончиков и вернулся за ними. Об этом сообщает WSLS.

Вор украл деньги из офиса компании Johnny Donuts в Области залива Сан-Франциско. Кроме того, он забрал ключи от принадлежащего пекарне автомобиля, но не стал похищать сам автомобиль.

Мужчина забыл на месте преступления свои собственные ключи и вернулся за ними, после чего снова скрылся. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь установить личность совершившего кражу преступника.

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На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина движется между офисом и складом. Там он попытался открыть кабинет с документами и забрал сумку с наличностью. Сколько в ней было денег, неизвестно. «Нам нужно установить, почему он выбрал именно это предприятие», — отметили в полиции.

Владелец компании Крэг Блам пообещал, что его компания снабдит полицейских пончиками. «Это был печальный инцидент, но мы рады, что пончики и сотрудники не пострадали. Иногда даже мысль о пончиках толкает вас на безумные вещи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в США вор переоделся пожилой женщиной, ограбил отделение банка и сумел скрыться, не оставив улик. Выйдя на улицу, мужчина сел в белый внедорожник и уехал.

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Алиса Дмитриева
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