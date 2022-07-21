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Вор переоделся пожилой женщиной, ограбил банк и скрылся

Patch: в городе Макдоно мужчина в платье ограбил банк и сумел скрыться

Кадр: Carroll PD

В США вор переоделся пожилой женщиной, ограбил отделение банка и сумел скрыться, не оставив улик. Об этом сообщает Patch.

Инцидент произошел в городе Макдоно, штат Джорджия, в понедельник, 18 июля. Как рассказали очевидцы, в отделение банка Chase вошел мужчина в платье в цветочек, желтых латексных перчатках, черной маске на лице и в седом парике. Неизвестный подошел к одному из окошек обслуживания, передал кассиру записку с требованием выдать деньги и заявил, что вооружен пистолетом.

Сотрудник банка выполнил требование странного грабителя. После этого мужчина спокойно покинул банк. Свидетели описали преступника как «стройного человека ростом около 180 сантиметров». Выйдя на улицу, мужчина сел в белый внедорожник и уехал. Отмечается, что, возможно, автомобиль был одной из новых моделей марки Lexus.

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Полиция изучила записи камер видеонаблюдения, однако установить личность грабителя или разглядеть номер его машины следователям не удалось. Какая сумма стала добычей изобретательного налетчика, также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали преступника, который крал из магазинов мобильные телефоны и раздавал их нищим. Вор взламывал торговые точки, раздевшись до трусов.

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Никита Савин
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