Вор переоделся пожилой женщиной, ограбил банк и скрылся

Patch: в городе Макдоно мужчина в платье ограбил банк и сумел скрыться

В США вор переоделся пожилой женщиной, ограбил отделение банка и сумел скрыться, не оставив улик. Об этом сообщает Patch.

Инцидент произошел в городе Макдоно, штат Джорджия, в понедельник, 18 июля. Как рассказали очевидцы, в отделение банка Chase вошел мужчина в платье в цветочек, желтых латексных перчатках, черной маске на лице и в седом парике. Неизвестный подошел к одному из окошек обслуживания, передал кассиру записку с требованием выдать деньги и заявил, что вооружен пистолетом.

Сотрудник банка выполнил требование странного грабителя. После этого мужчина спокойно покинул банк. Свидетели описали преступника как «стройного человека ростом около 180 сантиметров». Выйдя на улицу, мужчина сел в белый внедорожник и уехал. Отмечается, что, возможно, автомобиль был одной из новых моделей марки Lexus.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения, однако установить личность грабителя или разглядеть номер его машины следователям не удалось. Какая сумма стала добычей изобретательного налетчика, также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали преступника, который крал из магазинов мобильные телефоны и раздавал их нищим. Вор взламывал торговые точки, раздевшись до трусов.