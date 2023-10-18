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20:57, 18 октября 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки по территории России

Минобороны заявило о пресечении атаки со стороны Украины по объектам в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

18 октября была пресечена попытка атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны страны.

«18 октября около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

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В ночь на среду, 18 октября, российские средства ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников. В ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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