Минобороны Украины приняло на вооружение немецкие танки Leopard

Минобороны Украины приняло на вооружение три модели немецких танков Leopard

Минобороны Украины заявило, что приняло на вооружение немецкие танки Leopard трех моделей — 2А6, 2А5 и 1А5. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинская сторона рассчитывает на долговременное сотрудничество с западными партнерами, которые предоставили эти танки.

В Минобороны отметили, что эти танки хорошо зарекомендовали себя в боях. Они предназначены для прорыва обороны и подавления огневых точек.

Ранее стало известно, что литовские вооруженные силы совместно с немецкими компаниями начали ремонтировать танки Leopard, которые были подбиты на Украине. После этого их вернут Киеву.