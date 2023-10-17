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20:04, 17 октября 2023Бывший СССР

Литва начала ремонт танков Leopard для Украины

Литовская армия и немецкие компании начали ремонт танков Leopard для Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Juan Medina / Reuters

Литовские вооруженные силы совместно с немецкими компаниями начали ремонтировать танки Leopard, которые были подбиты на Украине. Об этом сообщили в министерстве обороны прибалтийского государства.

После восстановления немецкие боевые машины вернут на Украину. В литовском минобороны заявили, что это позволяет обучать военнослужащих техническому обслуживанию немецких танков и обеспечивать постоянную поддержку Украины.

Также там напомнили, что Литва до этого занималась ремонтом немецких самоходных гаубиц PzH2000 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в Прибалтике военнослужащие украинской армии прошли обучение обслуживанию военной техники.

Ранее Литва пообещала отправить Украине партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS почти на 10 миллионов евро. Также прибалтийская страна закажет для ВСУ боеприпасы калибра 155 миллиметров.

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    Александр Слабиев
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