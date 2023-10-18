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01:00, 18 октября 2023Ценности

Модель OnlyFans снялась с прикрывающими обнаженную грудь листьями

Фото: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 28-летняя модель OnlyFans позирует на земле с прикрывающими обнаженную грудь листьями. Кроме того, для снимка девушка приспустила юбку, демонстрируя часть своих ягодиц.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 272 тысяч лайков. «Совершенная и потрясающая», «Какая красотка», «Огонь!», «Отлично, продолжай радовать нас», «Великолепное тело», — высказывались они.

В сентябре Деми Роуз также продемонстрировала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man. Ее запечатлели в пустыне американского штата Невада в блестящем наряде красного цвета, который состоял из длинного тренча, надетого поверх блестящего нижнего белья. На размещенных кадрах было видно, что бюстгальтер, покрытый стразами, выполнен в виде пламени. При этом на шее инфлюэнсера красовался чокер с цветком.

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    Карина Черных
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