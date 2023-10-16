Модель OnlyFans поделилась фото в откровенном бикини

Британская манекенщица Деми Роуз поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие фотографии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала на фоне моря в бикини, который состоял из лифа в виде ракушек и трусах на тонкой резинке. Среди прочего инфлюэнсер надела топ в виде блестящий цепей. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и чокер в виде морской звезды. При этом на лице у знаменитости был макияж в сверкающих тонах, а волосы она распустила.

«Где-то за морем», — подписала публикацию Роуз, однако не уточнила, где проходила фотосессия.

В сентябре Деми Роуз также продемонстрировала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man. Ее запечатлели в пустыне американского штата Невада в блестящем наряде красного цвета, который состоял из длинного тренча, надетого поверх блестящего нижнего белья. На размещенных кадрах было видно, что бюстгальтер, покрытый стразами, выполнен в виде пламени. При этом на шее инфлюэнсера красовался чокер с цветком.