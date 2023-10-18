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16:39, 18 октября 2023Забота о себе

Молодым любительницам пожилых мужчин дали совет

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Нередко молодые женщины выбирают пожилых мужчин из-за переживаний в отношениях с собственным отцом, полагает психолог Наталья Наумова. Любительницам партнеров значительно старше себя она дала совет в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, такая женщина часто ищет в мужчине отца, а не партнера, из-за боли, причиненной родителем. «Она хочет видеть рядом покровителя, человека, который сможет о ней позаботиться, содержать, управлять и командовать ею. В большинстве случаев женщина неосознанно ищет замену папы. Она не повзрослела, осталась инфантильной, ей все еще больно, что отец не уделял ей в детстве должного внимания», — объяснила специалист.

Женщину также может воодушевлять, что взрослого мужчину восхищают ее молодость и красота, предположила Наумова. Она посоветовала проработать эти желания и переживания с психологом. «Специалист поможет проработать триггеры — незакрытые боли в отношениях с отцом. Это переживание закроется и восполнится. Женщина поймет, что может сама о себе позаботиться, взять на себя ответственность за свою жизнь и справиться с потребностью быть в зависимости от другого человека», — объяснила она. Психолог добавила, что после проработки таким девушкам начинают нравиться совсем другие мужчины.

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