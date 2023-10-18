Молодым любительницам пожилых мужчин дали совет

Нередко молодые женщины выбирают пожилых мужчин из-за переживаний в отношениях с собственным отцом, полагает психолог Наталья Наумова. Любительницам партнеров значительно старше себя она дала совет в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, такая женщина часто ищет в мужчине отца, а не партнера, из-за боли, причиненной родителем. «Она хочет видеть рядом покровителя, человека, который сможет о ней позаботиться, содержать, управлять и командовать ею. В большинстве случаев женщина неосознанно ищет замену папы. Она не повзрослела, осталась инфантильной, ей все еще больно, что отец не уделял ей в детстве должного внимания», — объяснила специалист.

Женщину также может воодушевлять, что взрослого мужчину восхищают ее молодость и красота, предположила Наумова. Она посоветовала проработать эти желания и переживания с психологом. «Специалист поможет проработать триггеры — незакрытые боли в отношениях с отцом. Это переживание закроется и восполнится. Женщина поймет, что может сама о себе позаботиться, взять на себя ответственность за свою жизнь и справиться с потребностью быть в зависимости от другого человека», — объяснила она. Психолог добавила, что после проработки таким девушкам начинают нравиться совсем другие мужчины.

Ранее эксперт по неверности Ребекка Дакин перечислила признаки микроизмен. На микроизмену, по ее словам, может указывать незакрытый профиль человека в дейтинговых приложениях.