Мощный пожар на российском складе попал на видео

Мощный пожар на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону попал на видео

Мощный пожар на складе в Ростове-на-Дону попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует «Звезда» в Telegram.

ЧП произошло около 11:30 по московскому времени в одном из нежилых помещении на улице 1-й Луговой. Сначала площадь пожара составляла 400 квадратных метров, позже увеличилась до 500. Горит склад с поликарбонатом, уточнили в МЧС России.

К тушению привлечены 57 человек и 19 единиц техники. В ведомстве уточнили, что спасателям удалось предотвратить детонацию, не дав огню перекинуться на баллоны с сероводородом, находящиеся вблизи очага.

18 октября стало известно, что крупный пожар начался на строящейся Ледовой арене в Екатеринбурге. Данные о пострадавших не поступали.