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09:51, 18 октября 2023Силовые структуры

Мультипликатор опубликовал фейки о российских военных и попал под следствие

Против российского мультипликатора Мунтяна возбудили дело за фейки о ВС РФ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В отношении российского мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

17 октября было возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ.

По данным канала, Мунтян опубликовал в апреле 2022 года пост про российских военных. Он сообщил там данные, которые не соответствуют действительности. Теперь россиянину грозит до десяти лет колонии. Однако пока он находится за границей.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, которую обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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    Екатерина Кашурникова
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