На Украине предложили установить День благодарения Богу

В Верховной Раде предложили учредить на Украине День благодарения Богу

В Верховной Раде рассмотрят законопроект, предлагающий учредить на Украине День благодарения Богу, сделав его выходным. Соответствующий документ появился на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что праздник предлагается установить, «чтобы весь украинский народ мог обратиться к Богу с благодарностью за его милость, которая была явлена к украинскому народу в разные исторические времена и проявляется в настоящее время». Отмечать День благодарения Богу предлагается в последнее воскресенье сентября.

Ранее сообщалось, что на Украине появилась новая монета, посвященная украинскому борщу. В Нацбанке республики уточнили, что на ее лицевой стороне изображена хозяйка во время приготовления блюда, а на задней — тарелка с супом.