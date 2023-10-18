На Украине предсказали скорую заморозку конфликта

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что в ноябре произойдет заморозка конфликта

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал прекращение боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). В эфире своего YouTube-канала он заявил о скорой заморозке конфликта.

«Теперь где-то еще две недели я вам даю, я уже говорил про это, с ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта. Вот тогда начнется, готовьтесь», — предупредил он.

Кроме того, Соскин назвал глупостями слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинские войска будут проводить операции и наступать осенью. Бывший советник Кучмы счел Умерова случайной фигурой на посту военного министра, не обладающей опытом для управления ведомством.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что заморозка украинского конфликта возможна в случае прекращения или значительного сокращения финансовой помощи со стороны западных стран.