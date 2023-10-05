Названо условие заморозки конфликта на Украине

Политолог Журавлев допустил заморозку украинского конфликта

Заморозка украинского конфликта возможна в случае прекращения или значительного сокращения финансовой помощи со стороны западных стран. Вместе с тем нельзя исключать обратный переход конфликта в горячую фазу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Именно заморозка возможна, но до прекращения конфликта далеко. И даже заморозка не даст гарантий того, что конфликт остановится надолго. Почему было остановлено противостояние между Северной и Южной Кореей? Потому что были две сверхдержавы, США и СССР, которые, каждая со своей стороны, гарантировала, что конфликт не будет эскалироваться. Сейчас таких гарантов нет», — сказал политолог.

По его словам, в отсутствии гарантий реальной заморозки конфликта противостояние может возобновиться в любую минуту и каждая стороны будет оставаться в напряжении, ожидая возобновления боевых действий со стороны противника.

«Теоретически, конечно, возможно, что конфликт остановится из-за дефицита ресурсов. Но это будет очень слабая заморозка», — заключил Журавлев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оставшихся у США денежных средств для оказания помощи Украине хватит примерно на пару месяцев, если Конгресс не выделит новые.