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02:25, 18 октября 2023Мир

На Западе забеспокоились из-за контроля России над размещением сил ВСУ

Полковник Райснер: Россия своим наступлением диктует, где размещать силы ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Россия начала наступать в зоне спецоперации (СВО), своими атаками ВС РФ диктуют Вооруженным силам Украины (ВСУ), где им размещать свои силы. Этот контроль над украинскими позициями становится поводом для беспокойства, рассказал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, передает телеканал N-TV.

«Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать», — отметил Райснер. Он отметил, что вместо долгожданного прорыва контрнаступления ВСУ на юге мир наблюдает за успехами ВС РФ на северо-востоке.

Полковник ВС Австрии добавил, что оставшаяся дюжина украинских бригад, девять из которой были укомплектованы благодаря помощи Запада, сильно истощены.

Ранее Райснер предупредил, что режим Зеленского падет, как только произойдет окончательное поражение ВСУ. Для этого, по мнению полковника, у ВС РФ есть огромный потенциал.

Оружие России: на страже Родины
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    Александра Синицына
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