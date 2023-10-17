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01:35, 17 октября 2023Мир

В Австрии предупредили Зеленского о последствиях поражения ВСУ

Австрийский полковник Райснер: режим Зеленского падет после поражения ВСУ

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Режим президента Украины Владимира Зеленского падет в случае поражения украинских войск, считает военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер. Об этом он заявил в беседе с изданием Welt.

Он подчеркнул, что планы России в отношении Украины остаются неизменными, о чем свидетельствует выступление российского президента Владимира Путина в Сочи. «Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ», — отметил Райснер.

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    Марина Совина
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