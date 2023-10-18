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11:02, 18 октября 2023Наука и техника

На горячем юпитере обнаружили кварцевые облака

В облаках экзопланеты WASP-17 b обнаружили нанокристаллы кварца

Изображение: The Astrophysical Journal Letters (2023) / phys.org

Астрономы обнаружили нанокристаллы кварца в облаках WASP-17 b — экзопланеты типа горячий юпитер, находящейся в 1300 световых годах от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Открытие было сделано с помощью инструмента MIRI (Mid-Infrared Instrument) на космическом телескопе имени Джеймса Уэбба. Наблюдения за транзитом объекта велись в течение 10 часов, в результате ученые получили 1275 измерений яркости света в среднем инфракрасном диапазоне (5-12 микрометров) во время того, как планета двигалась на фоне диска родительской звезды. Это позволило определить количество излучения на каждой длине волны в исследуемом диапазоне, которое блокировалось атмосферой WASP-17 b.

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Ученые выявили в спектре пропускания непрозрачность с центром, находящимся на длине волны 8,6 микрометра, которая лучше всего объясняется тем, что облака в верхних слоях атмосферы планеты содержат SiO2, а не силикаты магния или другие высокотемпературные аэрозоли, такие как оксид алюминия. В атмосфере также наблюдалось обеднение H2O, что согласуется с образованием высокотемпературных аэрозолей из кислородосодержащих молекул.

В отличие от минеральных частиц, которые поднимаются с поверхности и попадают в атмосферу Земли, кристаллы кварца, обнаруженные в облаках WASP-17 b, возникают в самой атмосфере непосредственно из газа, минуя жидкую фазу. Это происходит из-за высокой температуры газового гиганта (около 1500 градусов Цельсия) и низкого давления, которое составляет лишь тысячную долю атмосферного давления Земли на уровне моря. Моделирование показало, что в таких условиях размер частиц достигает около 10 нанометров.

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    Александр Еникеев
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