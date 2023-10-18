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10:01, 18 октября 2023Мир

В Турции назвали угрожающие Анкаре страны

Лидер турецкой партии Перинчек назвал США, НАТО и Израиль главной угрозой Турции

Фото: Unsplash

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал США, НАТО, в которой состоит страна, и Израиль главной угрозой Турции. Об этом политик заявил РИА Новости.

По его словам, такие выводы подтверждают слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, якобы оценившего деятельность США как «чрезвычайную угрозу национальной безопасности Турции».

«После этого заявления правительство больше не может проводить политику, которая под названием политики баланса ставит под угрозу всю нашу безопасность и создает неуверенность и дискредитацию в странах региона. Сказки о политике равновесия завершились», — поделился мнением Перинчек.

В июне Догу Перинчек обратился к официальной Анкаре, призвав ее не способствовать расширению Североатлантического альянса и наложить вето на вступление Швеции в НАТО. По мнению Перинчека, расширение НАТО является угрозой для Турции. «НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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