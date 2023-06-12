Лидер турецкой партии призвал Анкару не способствовать расширению НАТО

Лидер партии «Родина» Догу Перинчек призвал наложить вето на вступление Швеции в НАТО

Лидер партии «Родина» Догу Перинчек обратился к официальной Анкаре, призвав ее не способствовать расширению Североатлантического альянса и наложить вето на вступление Швеции в НАТО. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Перинчека, расширение НАТО является угрозой для Турции. «НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции», — сказал он.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что Швеция выполнила все требования Турции и готова к вступлению в НАТО. Он пояснил, что для этого Стокгольму пришлось изменить некоторые законы.

До этого доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин оценил влияние поставок F-16 на решение Турции по Швеции в НАТО.