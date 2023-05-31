Влияние поставок F-16 на решение Турции по Швеции в НАТО оценили

Политолог Топорнин усомнился в одобрении Турцией заявки Швеции в НАТО ради получения F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отказаться одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в обмен на поставки американских самолетов F-16. Так вероятность этой сделки в разговоре с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Эрдоган совсем недавно победил во втором туре президентских выборов. Сейчас он анализирует свою победу, думает, каких новых лиц привлечь в правительство, кого поменять, кого оставить. Сейчас у него этим занята голова, а не вопросом о приеме Швеции в НАТО», — объяснил политолог.

При этом Николай Топорнин считает, что Эрдоган непременно использует вопрос расширения Североатлантического альянса в своих интересах.

Эрдоган такой политик, который, с одной стороны, отстаивает принципиальную позицию, а позиция по выдаче курдских сепаратистов достаточно принципиальная и достаточно ясная. С другой стороны, он готов к нетривиальным шагам, таким как размен на какие-то льготы или привилегии Николай Топорнин политолог

«Мы не раз наблюдали это за время нахождения его на посту президента. В принципе такой вариант не исключен, но, с другой стороны, какой-то явной заинтересованности в поставке F-16 у Турции нет. Мне кажется, приобретение F-16 — это не первоочередной вопрос для турецкого президента. Когда ясно, что он еще пять лет будет руководить страной, ему необязательно спешить в вопросе выдачи Швеции добра на вступление в Североатлантический альянс. Эрдоган будет искать политические дивиденды для себя», — заключил он.

Как передает ТАСС, президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом признал, что Конгресс США ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей F-16 вступление Швеции в НАТО.

Рассмотрение вопроса присоединения Стокгольма к военному блоку замедлилось весной после акций сожжения Корана в Швеции возле посольства Турции местным политическим активистом. Анкара жестко раскритиковала случившееся.

США несколько лет назад исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Позже Эрдоган заявил, что взамен Вашингтон предложил поставить самолеты F-16. Однако для этого необходимо одобрение американского конгресса.