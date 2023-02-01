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23:26, 1 февраля 2023Мир

Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции / Reuters

Анкара на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — высказался Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара откажет Швеции во вступлении в НАТО, в отличие от Финляндии, после того, как 21 января в Стокгольме прошла акция по сожжению Корана. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Анкара жестко раскритиковала такие действия.

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Марина Совина
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