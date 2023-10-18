Назван эффективный способ сохранить отношения на расстоянии

Романтические отношения могут становиться крепче даже на расстоянии, если уметь вести доверительный диалог с партнером, уверена психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова. О том, какие способы помогут сохранить отношения, если партнеры живут в разных городах, она рассказала «Ленте.ру».

По словам специалистки, чтобы сохранить отношения на расстоянии, важно обсуждать все волнующие вопросы, в том числе нужно заранее договориться, как партнеры будут общаться друг с другом. «Решите для себя, какие вопросы были бы для вас самыми важными для комфорта в подобном формате отношений: время пребывания в разлуке, периодичность созвонов, характер переписки», — объяснила Грязнова.

При этом самым простым и вместе с тем эффективным способом сделать подобные отношения крепче психолог назвала секстинг — обмен интимными сообщениями, фото и видео. Благодаря активной переписке партнеры смогут лучше узнать друг друга и без стеснения рассказать о своих тайных фантазиях, объяснила Грязнова.

Начать секстинг специалистка предложила с романтических и возбуждающих воображение фото, например, сфотографироваться в полный рост в красивом белье и в течение дня высылать партнеру по 1/4 фотографии. Также, по ее словам, пикантности интимной переписке придадут различные стикеры и смайлы.

Важное правило секстинга: постарайтесь защитить свои переписки интимного характера от взлома и делайте это только с проверенными партнерами. Приветствуется разный тип интимной переписки, будь то голосовые сообщения, интересные фото, видео Елена Грязнова психолог-сексолог

Ранее ученые Университета Британской Колумбии установили причины, толкающие людей на отправку интимных фото. Большинство респондентов заявили, что таким образом они хотели найти партнера. Другими словами, люди флиртовали и ожидали, что получателю понравится фотография, даже если об этом их не просили.