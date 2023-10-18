Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:22, 18 октября 2023Забота о себе

Назван эффективный способ сохранить отношения на расстоянии

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Романтические отношения могут становиться крепче даже на расстоянии, если уметь вести доверительный диалог с партнером, уверена психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова. О том, какие способы помогут сохранить отношения, если партнеры живут в разных городах, она рассказала «Ленте.ру».

По словам специалистки, чтобы сохранить отношения на расстоянии, важно обсуждать все волнующие вопросы, в том числе нужно заранее договориться, как партнеры будут общаться друг с другом. «Решите для себя, какие вопросы были бы для вас самыми важными для комфорта в подобном формате отношений: время пребывания в разлуке, периодичность созвонов, характер переписки», — объяснила Грязнова.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

При этом самым простым и вместе с тем эффективным способом сделать подобные отношения крепче психолог назвала секстинг — обмен интимными сообщениями, фото и видео. Благодаря активной переписке партнеры смогут лучше узнать друг друга и без стеснения рассказать о своих тайных фантазиях, объяснила Грязнова.

Начать секстинг специалистка предложила с романтических и возбуждающих воображение фото, например, сфотографироваться в полный рост в красивом белье и в течение дня высылать партнеру по 1/4 фотографии. Также, по ее словам, пикантности интимной переписке придадут различные стикеры и смайлы.

Важное правило секстинга: постарайтесь защитить свои переписки интимного характера от взлома и делайте это только с проверенными партнерами. Приветствуется разный тип интимной переписки, будь то голосовые сообщения, интересные фото, видео

Елена Грязновапсихолог-сексолог

Ранее ученые Университета Британской Колумбии установили причины, толкающие людей на отправку интимных фото. Большинство респондентов заявили, что таким образом они хотели найти партнера. Другими словами, люди флиртовали и ожидали, что получателю понравится фотография, даже если об этом их не просили.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

    ЕЦБ протестирует цифровой евро

    Врач призвал россиян пить вино вместо газировки

    Немецкий спецназ перебросили на Кипр для помощи ЦАХАЛ

    Зеленский обсудил с Макроном укрепление обороноспособности

    В Канаде указали на невозможность выдачи нациста Гунько России

    Глава российского округа задержан за злоупотребления с льготными квартирами

    Назван эффективный способ сохранить отношения на расстоянии

    Российскую «Ангару-НЖ» переместили для окончательной сборки

    Врач показала страшные последствия выдавливания прыщей на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости