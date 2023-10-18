Назван эффективный способ сохранить отношения на расстоянии
Романтические отношения могут становиться крепче даже на расстоянии, если уметь вести доверительный диалог с партнером, уверена психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова. О том, какие способы помогут сохранить отношения, если партнеры живут в разных городах, она рассказала «Ленте.ру».
По словам специалистки, чтобы сохранить отношения на расстоянии, важно обсуждать все волнующие вопросы, в том числе нужно заранее договориться, как партнеры будут общаться друг с другом. «Решите для себя, какие вопросы были бы для вас самыми важными для комфорта в подобном формате отношений: время пребывания в разлуке, периодичность созвонов, характер переписки», — объяснила Грязнова.
При этом самым простым и вместе с тем эффективным способом сделать подобные отношения крепче психолог назвала секстинг — обмен интимными сообщениями, фото и видео. Благодаря активной переписке партнеры смогут лучше узнать друг друга и без стеснения рассказать о своих тайных фантазиях, объяснила Грязнова.
Начать секстинг специалистка предложила с романтических и возбуждающих воображение фото, например, сфотографироваться в полный рост в красивом белье и в течение дня высылать партнеру по 1/4 фотографии. Также, по ее словам, пикантности интимной переписке придадут различные стикеры и смайлы.
Важное правило секстинга: постарайтесь защитить свои переписки интимного характера от взлома и делайте это только с проверенными партнерами. Приветствуется разный тип интимной переписки, будь то голосовые сообщения, интересные фото, видео
Ранее ученые Университета Британской Колумбии установили причины, толкающие людей на отправку интимных фото. Большинство респондентов заявили, что таким образом они хотели найти партнера. Другими словами, люди флиртовали и ожидали, что получателю понравится фотография, даже если об этом их не просили.