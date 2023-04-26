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09:40, 26 апреля 2023Забота о себе

Раскрыты толкающие на отправку интимных фото причины

PsyPost: люди отправляют фото интимных частей тела, чтобы понравиться и найти партнера

Фото: LD Media UK / Shutterstock / Fotodom

Женщины отправляют фотографии интимных частей тела без согласия получателя не реже, а возможно даже чаще, чем мужчины. Такие данные приводит издание PsyPost со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior.

Недавнее исследование, проведенное в Университете Британской Колумбии (Канада), раскрыло, что девушки, как и мужчины, активно практикуют неэтичное сексуальное поведение в интернете, отправляя без предупреждения свои интимные фото. Выводы были сделаны после опроса 816 канадских студентов, показавшего, что 30,4 процента мужчин и 46,4 процента женщин хотя бы однажды отправляли пикантные снимки.

«Причины, толкающие людей на отправку своих обнаженных или сексуальных изображений, не всегда гнусные. На самом деле, большинство сказали, что таким образом они хотели найти партнера. Другими словами, люди флиртовали и ожидали, что получателю понравится фотография, даже если об этом их не просили», — прокомментировала полученные результаты автор исследования Васелея Карасава.

Помимо флирта, женщины часто отправляли фото интимного содержания для получения морального или сексуального удовлетворения, говорит Карасавва. Она добавила, что участники, проявившие больше склонности к садизму, ожидали, что в ответ получат снимок такого же содержания, а склонные к психопатии хотели почувствовать власть и контроль.

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Автор исследования подчеркнула, что результаты опроса не являются окончательными и полностью достоверными. На выводы мог повлиять факт, что большинство участников исследования были женщинами (72 процента). Кроме того, автор не учитывала степень близости между отправителем и получателем интимных снимков.

Ранее психолог-сексолог Владислав Франтов в беседе с «Лентой.ру» раскрыл опасность интимной переписки. По его словам, секстинг — обмен интимными сообщениями и фотографиями — может как сблизить партнеров, так и стать инструментом насилия.

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Екатерина Улитина
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