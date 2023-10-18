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09:44, 18 октября 2023Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша, предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость поделилась видео в сторис, в котором она запечатлела себя в комплекте нижнего белья черного цвета. Также инфлюэнсерша продемонстрировала свое тело на камеру с разных ракурсов.

«Не забывайте сколько мне лет и что у меня четверо детей. Я так-то уже не девочка совсем», — подписала звезда ролик.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». 41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд был оформлен декольте, открывающим часть груди.

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    Карина Черных
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