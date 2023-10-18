Бойцы ОМОНа скрутили напавших с ножом на охрану отеля

ОМОН Росгвардии обезвредил 4 мужчин, напавших на охрану отеля в центре Москвы

Бойцы ОМОНа Росгвардии обезвредили четверых дебоширов в московской гостинице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Агрессивные мужчины спровоцировали конфликт с охранниками отеля, расположенного в центре столицы. В ходе конфликта один из них попытался напасть с ножом на сотрудника службы безопасности гостиницы.

К месту происшествия были вызваны правоохранительные органы. Дебоширов разнял наряд ОМОН «Авангард», который нес службу в том же районе. Задержанных росгвардейцы передали полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 октября сообщалось, что в Златоусте Челябинской области вооруженный двумя ножами рецидивист устроил дебош в многоквартирном жилом доме и набросился на полицейских. Им пришлось применить табельное оружие. На подмогу полиции пришли росгвардейцы, которые скрутили дебошира.