Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:48, 18 октября 2023Силовые структуры

Бойцы ОМОНа скрутили напавших с ножом на охрану отеля

ОМОН Росгвардии обезвредил 4 мужчин, напавших на охрану отеля в центре Москвы

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Бойцы ОМОНа Росгвардии обезвредили четверых дебоширов в московской гостинице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Агрессивные мужчины спровоцировали конфликт с охранниками отеля, расположенного в центре столицы. В ходе конфликта один из них попытался напасть с ножом на сотрудника службы безопасности гостиницы.

К месту происшествия были вызваны правоохранительные органы. Дебоширов разнял наряд ОМОН «Авангард», который нес службу в том же районе. Задержанных росгвардейцы передали полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 октября сообщалось, что в Златоусте Челябинской области вооруженный двумя ножами рецидивист устроил дебош в многоквартирном жилом доме и набросился на полицейских. Им пришлось применить табельное оружие. На подмогу полиции пришли росгвардейцы, которые скрутили дебошира.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

    Названо число покинувших дома жителей Израиля из-за конфликта с Палестиной

    В Подмосковье задержали авторитетного преступника

    Россиянин поджег дом с пожилым мужчиной и похитил оттуда телевизор

    Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

    Зеленский встретился с премьер-министром Румынии

    Братьев Запашных вызвали в Госдуму для объяснения видео с избиением тигров

    Водителю прислали штраф в 136 миллионов рублей за одно превышение скорости

    Бойцы ОМОНа скрутили напавших с ножом на охрану отеля

    В школах отменили всероссийские контрольные по английскому языку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости