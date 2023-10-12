Вооруженный двумя ножами рецидивист набросился на российских полицейских

В Златоусте полицейские со стрельбой задержали рецидивиста с двумя ножами

В Златоусте Челябинской области вооруженный двумя ножами рецидивист устроил дебош в многоквартирном жилом доме и набросился на полицейских — им пришлось применить против него табельное оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью жильцы дома вызвали полицию, заявив, что неоднократно судимый сосед ведет себя неадекватно. Прибывшие силовики попытались задержать мужчину с признаками опьянения, но он оказал сопротивление и заперся в своей квартире. При этом он сумел сквозь дверь поранить руку полицейскому.

На подмогу силовикам прибыли гаишники и росгвардейцы, однако вооруженный двумя ножами дебошир не собирался сдаваться. Тогда его обезвредили с применением табельного оружия, а после госпитализировали. В больнице он будет находиться под охраной полицейских.