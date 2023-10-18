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10:02, 18 октября 2023Мир

Опубликованы кадры беспорядков у посольств Израиля и США

Опубликованы кадры беспорядков у посольств Израиля и США из-за удара по больнице
СюжетПротесты в США

В сети появляются кадры беспорядков у посольств Израиля и США, вызванных ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Видео опубликовано РБК.

Сообщается, что протесты против инцидента с больницей быстро переросли в беспорядки. К примеру, в Стамбуле митингующие закидали яйцами консульство Израиля, а также сожгли флаг страны. Также крупные протесты охватили столицу Ливана Бейрут, где участники манифестаций сожгли американский флаг у посольства США.

Ранее беспорядки начались возле посольства Израиля в столице Иордании Амман. Об этом вечером 17 октября сообщил Telegram-канал Yediotnews, где появилось соответствующее видео. Уточняется, что неизвестные совершили попытку поджога здания посольства.

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    Максим Габриелян
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