Опубликованы кадры беспорядков у посольств Израиля и США из-за удара по больнице

В сети появляются кадры беспорядков у посольств Израиля и США, вызванных ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Видео опубликовано РБК.

Сообщается, что протесты против инцидента с больницей быстро переросли в беспорядки. К примеру, в Стамбуле митингующие закидали яйцами консульство Израиля, а также сожгли флаг страны. Также крупные протесты охватили столицу Ливана Бейрут, где участники манифестаций сожгли американский флаг у посольства США.

Ранее беспорядки начались возле посольства Израиля в столице Иордании Амман. Об этом вечером 17 октября сообщил Telegram-канал Yediotnews, где появилось соответствующее видео. Уточняется, что неизвестные совершили попытку поджога здания посольства.