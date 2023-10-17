Появилось видео беспорядков возле посольства Израиля в Иордании

Yediotnews: посольство Израиля в Иордании пытались поджечь, начались беспорядки

Yediotnews / Telegram

Беспорядки начались возле посольства Израиля в столице Иордании Амман. Об этом вечером 17 октября сообщил Telegram-канал Yediotnews, где появилось соответствующее видео.

Уточняется, что неизвестные совершили попытку поджога здания посольства. На кадрах видны языки пламени и дым, вокруг находится много людей, предположительно участников демонстрации. Вдалеке видны сигнальные огни полицейских машин, в какой-то момент становятся слышны выстрелы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Аммане. Стороны обсуждали ситуацию вокруг сектора Газа, а именно пути сдерживания конфликта и недопущение его распространения в регионе. После этого Блинкен вернулся в Израиль.