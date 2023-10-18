Оценено влияние нового порядка платы за отопление на счета за ЖКУ в Москве

Эксперт Склянчук: новый порядок платы за отопление в Москве не снизит общий счет

Новый порядок платы за отопление в Москве не приведет к снижению общей суммы счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Эксперт напомнил, что в сентябре в первом чтении был принят законопроект, наделяющий власти Москвы правом определять порядок расчета платы за отопление на фоне колебаний температур в холодное время года. Предлагается распределить сумму корректирующего платежа на 12 месяцев, чтобы москвичи платили за отопление одинаковую сумму в течение всего года. Сначала подобный способ оплаты применят в столице, затем распространят по всем регионам страны.

Склянчук считает, что в процентном соотношении корректировка суммы будет минимальной, а платеж за теплоснабжение окажется «практически неизменным». Ежемесячная плата может вырасти на сумму распределенного на год платежа, который сейчас москвичи платят единовременно.

Мера затронет многоквартирные дома, в которых стоят общедомовые приборы учета тепла — такими являются 90 процентов жилого фонда столицы. В домах, где приборов учета нет, будет норматив, который останется неизменным. Если законопроект примут в ближайшее время, столица перейдет на новую систему расчетов только с 2025 года, уточнил Склянчук.

Ранее россиянам назвали несколько способов сэкономить на ЖКУ. Например, они могут отказаться от платы за домашний телефон и радиоточку. Также можно установить в квартире энергосберегающие лампочки и многотарифный счетчик за электричество.