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20:46, 18 октября 2023Путешествия

Пассажирка самолета пожаловалась на «адски вонявший» памперс ребенка попутчицы

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета неназванной авиакомпании пришла в ярость из-за того, что ее попутчица во время полета трижды сменила памперс ребенку прямо в кресле. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

Автор публикации пожаловалась, что подгузник «адски вонял» и что мать не удосужилась отвести ребенка в туалет, хотя их места находились с ним рядом.

«А на другом месте сидел ребенок, который постоянно кричал. Черт побери, даже щенок, которого везла еще одна пассажирка, не издавал никакого шума. Идеальный маленький ангел», — написала пользовательница форума.

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Она добавила, что, с ее точки зрения, родителям следует либо успокаивать своих «проклятых детей», либо просто не разрешать им брать их с собой на определенные рейсы.

Многие юзеры разделили возмущение женщины. «Мне кажется, смена подгузника в самолете представляет собой своего рода биологическую угрозу», «Я бы заплатил почти вдвое больше за билет на рейс без детей. Я не виню их, я виню родителей», «Было бы невероятно, если бы полеты без детей были реальностью», — написали комментаторы.

Ранее самолет авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров. Экипаж оценил ситуацию на борту как «биологическую угрозу».

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    Марина Черняк
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