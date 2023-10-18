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14:33, 18 октября 2023Россия

Патриарх Кирилл заявил о Божьем промысле в появлении у СССР ядерного оружия

Патриарх Кирилл заявил, что в СССР ядерное оружие появилось по Божьему промыслу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ядерное оружие у СССР появилось по Божьему промыслу в обители Серафима Саровского. Эту связь увидел глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит ТАСС.

С таким заявлением предстоятель РПЦ выступил во время награждения орденом преподобного Сергия Радонежского I степени главы ядерного центра в Сарове Радия Илькаева.

Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие создавалось в СССР под покровительством святого и благодаря ядерной триаде Россия может рассчитывать на безопасность.

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«Они (ученые-ядерщики — прим. "Ленты.ру") создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному Божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной», — заявил Святейший.

Обитель в Сарове (тогда — Кремлеве) с установлением советской власти была разорена, после чего в стенах монастыря учредили колонию для несовершеннолетних. В сороковые город был переименован в Арзамас-16 и стал закрытым, так как на его территории было учреждено КБ-11, где создавалась первая в СССР атомная бомба. Серафим Саровский считается покровителем российских ученых-ядерщиков.

Оружие России
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    Марк Леонов
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