Подруги из мести лишили москвичку волос во время окрашивания

Приятельницы из мести лишили москвичку волос во время окрашивания. Подробностями истории с «Лентой.ру» поделилась знакомая девушки, пожелавшая остаться анонимной.

Россиянка Ульяна (фамилия не раскрывается) учится в одном из столичных колледжей на направлении «гостиничный бизнес». Известно, что это учебное заведение готовит разных специалистов, в том числе актеров, визажистов и парикмахеров. К последним девушка и обратилась за бьюти-процедурой, поскольку состояла с ними в дружеских взаимоотношениях.

Однако уже через две минуты после нанесения средств студентка почувствовала, что у нее горит кожа головы. «Я подхожу к зеркалу, а у меня от головы из-под фольги идет сильный дым. Я начинаю паниковать: "Что делать?" Они же ответили: "Ну, хочешь — снимай". Но так неубедительно, будто так и должно быть. Я начала смывать, но все никак не понимала в чем дело», — рассказала она.

Наутро пострадавшая проснулась с ощущением залипшей субстанции на голове и попросила другую подругу посмотреть на ее волосы. Та рассказала москвичке, что на ее голове образовался ожог с волдырем размером с ладонь, который уже успел лопнуть. Среди прочего россиянка столкнулась с аллергической реакцией: у нее распухло лицо, а кожа покрылась высыпаниями. Кроме того, у героини материала частично выпали волосы.

По словам Ульяны, последствия процедуры она списала на неопытность мастеров, но позже ее знакомый признался, что подруги намеренно навредили ей. В качестве доказательства парень продемонстрировал скриншоты переписок, в которых девушки обсуждают план мести.

Девочки подмешали мне в осветлитель средство для мытья раковин и всю бытовую химию, которую нашли у себя в шкафах. После увиденного у меня была истерика, так как они даже не извинились за сделанное. Все это время они вели себя очень неправильно, наговаривали на меня, из-за них от меня отвернулись многие друзья. При этом они говорили мне, что я сама виновата, писали: «У нас хотя бы остались друзья и волосы»

Подробности конфликта с однокурсницами, предшествовавшего окрашиванию, Ульяна не раскрыла. «Я скинула одной из девушек скриншоты и спросила: "Ты хочешь, чтобы я в суд обратилась?" На это она написала: "Давай я тебе 20 тысяч дам и расход"», — посетовала девушка и добавила, что не может обратиться в суд, поскольку вовремя не обратилась к врачам. При этом москвичка поведала о произошедшем в ролике, который уже набрал на платформе TikTok более миллиона просмотров.

В июле жительница Шотландии Шона Хиггинс нарастила волосы и облысела. По словам девушки, после проведения процедуры искусственные пряди стали отпадать вместе с натуральными. Помимо этого, в течение следующих нескольких недель кожа головы Хиггинс покрылась волдырями и ранами.