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14:01, 18 октября 2023Путешествия

Полицейский остановил туристку на дороге, изнасиловал ее и угодил в тюрьму

Tampa Bay Times: полицейского арестовали за изнасилование туристки в США

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Полицейский в городе Клируотер (США) угодил в тюрьму за изнасилование туристки. Подробностями истории поделилось издание Tampa Bay Times.

Известно, что 29-летний офицер полицейского управления Клируотера Николас Палома, дежуривший в районе Клируотер-Бич, остановил 32-летнюю женщину на кольцевой развязке и сказал, что она перешла дорогу в неположенном месте. После этого страж правопорядка посадил ее в машину и сказал, что отвезет в отель.

По данным издания, Палома около получаса возил туристку по району, а затем изнасиловал ее и высадил у гостиницы. Женщина сообщила о случившемся в полицию, подозреваемого арестовали и отправили в тюрьму округа Пинеллас во Флориде.

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«Этот случай наносит исключительный ущерб репутации всех сотрудников правоохранительных органов, — отметил глава полиции округа Эрик Ганди. — Это подрывает доверие к нашей профессии».

Tampa Bay Times пишет, что Палома работал в полиции с 2018 года и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что мужчина опоил британскую туристку, изнасиловал ее в отеле на Майорке и попался полиции. Уточняется, что французский путешественник познакомился с пострадавшей в ночном клубе во время отдыха с друзьями.

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    Марина Черняк
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