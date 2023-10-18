Полицейский остановил туристку на дороге, изнасиловал ее и угодил в тюрьму

Tampa Bay Times: полицейского арестовали за изнасилование туристки в США

Полицейский в городе Клируотер (США) угодил в тюрьму за изнасилование туристки. Подробностями истории поделилось издание Tampa Bay Times.

Известно, что 29-летний офицер полицейского управления Клируотера Николас Палома, дежуривший в районе Клируотер-Бич, остановил 32-летнюю женщину на кольцевой развязке и сказал, что она перешла дорогу в неположенном месте. После этого страж правопорядка посадил ее в машину и сказал, что отвезет в отель.

По данным издания, Палома около получаса возил туристку по району, а затем изнасиловал ее и высадил у гостиницы. Женщина сообщила о случившемся в полицию, подозреваемого арестовали и отправили в тюрьму округа Пинеллас во Флориде.

«Этот случай наносит исключительный ущерб репутации всех сотрудников правоохранительных органов, — отметил глава полиции округа Эрик Ганди. — Это подрывает доверие к нашей профессии».

Tampa Bay Times пишет, что Палома работал в полиции с 2018 года и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что мужчина опоил британскую туристку, изнасиловал ее в отеле на Майорке и попался полиции. Уточняется, что французский путешественник познакомился с пострадавшей в ночном клубе во время отдыха с друзьями.