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03:07, 18 октября 2023Мир

Посол заявил о цели США столкнуть НАТО и Россию

Посол Антонов: США идут на прямое столкновение НАТО с Россией из-за ракет ATACMS
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Осуществляя передачу Украине ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS), США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Мы неоднократно предостерегали администрацию (США. — Прим. «Ленты.ру») от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — сказал дипломат.

Ранее в Белом доме подтвердили передачу Украине ракет ATACMS с дальностью до 165 км. В Вашингтоне считают, что это «значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности».

Оружие России: на страже Родины
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    Александра Синицына
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