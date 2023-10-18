Появилось видео жестоких избиений школьников московскими подростками

Появилось видео жестоких избиений школьников подростками в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье подростки в течение месяца жестоко избивали школьников и снимали происходящее на камеру. Видео появилось в Telegram-канале Shot в среду, 18 октября.

По данным следователей, правонарушителями стали двое несовершеннолетних — уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец. С сентября по октябрь они без причины нападали на незнакомых им школьников и избивали их. Они устраивали драки, в частности, в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном заведении в Химках.

Shot утверждает, что за последний месяц произошло не меньше четырех таких инцидентов, два из которых — на территории ТЦ «Авиапарк».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подростков задержали. Следователи проверят, законно ли фигуранты дела получили российское гражданство.