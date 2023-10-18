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13:57, 18 октября 2023Силовые структуры

Подростков задержали за массовые драки с российскими школьниками

СКР: подростки устраивали массовые драки в Москве и Химках, избивая сверстников
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

За массовые драки со школьниками в Москве и подмосковных Химках задержаны двое несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Они стали фигурантами дела, возбужденного по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Уроженцу Таджикистана и этническому азербайджанцу, рожденному в Екатеринбурге, вменяется четыре преступных эпизода.

По данным следствия, с сентября по октябрь 2023 года подростки в составе организованной группы беспричинно нападали на незнакомых им школьников и избивали их. Они устраивали потасовки в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном заведении в Химках, снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсетях.

В СКР отметили, что несовершеннолетние заранее планировали нападения, провоцировали конфликтные ситуации со сверстниками, чтобы затем избить их. Мотивом противоправной деятельности участников организованной группы является грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность. В настоящее время идет поиск соучастников.

Следователи намерены проверить законность получения фигурантами дела российского гражданства. Также будет дана оценка действиям сотрудников территориальных подразделений полиции и школ.

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    Любовь Ширижик
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