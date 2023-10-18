Продюсер Пригожин раскрыл секреты становления звездой

Продюсер Пригожин заявил, что стать звездой помогут только «правильные люди»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что стать звездой помогут только «правильные люди». Секреты становления звездой он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Шоумен заявил, что для того, чтобы стать известным артистом нужно много трудиться и любить свое дело. Он подчеркнул, что большую роль в обретении популярности играет работа в команде профессионалов шоу-бизнеса.

«Я из любого человека могу сделать звезду. Вопрос — насколько эта звезда будет долговечной. (...) Все зависит все равно от команды. Мало быть талантливым, гениальным, нужны еще правильные люди, которые правильно смогут вас спозиционировать», — отметил Пригожин, добавив, что для исполнителя важно сотрудничать с хорошими авторами для создания качественного музыкального материала.

Ранее Пригожин высказал мнение, что певцу Юрию Шатунову удалось совершить творческую революцию в России. Шоумен подчеркнул, что бывший вокалист поп-группы «Ласковый май» оставался востребованным артистом на протяжении всех 34 лет творческой карьеры.