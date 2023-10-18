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20:32, 18 октября 2023Культура

Продюсер Пригожин раскрыл секреты становления звездой

Продюсер Пригожин заявил, что стать звездой помогут только «правильные люди»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что стать звездой помогут только «правильные люди». Секреты становления звездой он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Шоумен заявил, что для того, чтобы стать известным артистом нужно много трудиться и любить свое дело. Он подчеркнул, что большую роль в обретении популярности играет работа в команде профессионалов шоу-бизнеса.

«Я из любого человека могу сделать звезду. Вопрос — насколько эта звезда будет долговечной. (...) Все зависит все равно от команды. Мало быть талантливым, гениальным, нужны еще правильные люди, которые правильно смогут вас спозиционировать», — отметил Пригожин, добавив, что для исполнителя важно сотрудничать с хорошими авторами для создания качественного музыкального материала.

Ранее Пригожин высказал мнение, что певцу Юрию Шатунову удалось совершить творческую революцию в России. Шоумен подчеркнул, что бывший вокалист поп-группы «Ласковый май» оставался востребованным артистом на протяжении всех 34 лет творческой карьеры.

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    Сергей Равин
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