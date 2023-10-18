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12:04, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Популярного в России блогера оштрафовали за гей-пропаганду

Суд в Москве оштрафовал блогера Синяка на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал популярного в России блогера Игоря Синяка за гей-пропаганду. Об этом в среду, 18 октября, сообщает РИА Новости.

«Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сказали в суде. Отмечается, что это максимально возможный штраф для граждан по протоколу, составленному по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола»).

В августе за пропаганду ЛГБТ оштрафовали на 200 тысяч рублей блогера-трансгендера Андрея Петрова, также известного как Милана Петрова. Помимо этого, его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

Игорь Синяк родился в Донецкой области. Он прославился в сети как бьюти-блогер. Вел канал на YouTube, сейчас ведет канал в Telegram. Является создателем и автором интернет-издания «ВПШ» («Вся правда шоу»).

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    Олег Давыдов
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