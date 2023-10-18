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07:11, 18 октября 2023Россия

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры

Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран планируют пообщаться с участием делегаций и при необходимости один на один.

Путин прилетел в Китай во вторник, 17 сентября, с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине с 17 по 18 октября.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в отличие от других стран Китай никому ничего не навязывает. Путин также подчеркнул, что Пекин предпочитает предоставлять возможности и искать компромиссы.

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    Марина Совина
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