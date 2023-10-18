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13:12, 18 октября 2023Россия

Путин назвал смешными утверждения о проигрыше России на Украине

Путин назвал смешными утверждения, что Россия проигрывает конфликт на Украине
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Утверждения, что Россия проигрывает конфликт на Украине являются смешными. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что если конфликт проигран Россией, то зачем США поставляют Киеву ракеты ATACMS.

«Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — пояснил глава государства.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS. При этом он отметил, что Белый дом совершил «грубейшую ошибку».

«Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — заявил дипломат.

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