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13:02, 18 октября 2023Россия

Путин объявил о начале постоянного патрулирования ВКС России над Черным морем

Путин приказал ВКС РФ начать патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации пространства над Черным морем, пишет ТАСС.

По словам главы государства, осуществлять это будут самолеты, оборудованные системой «Кинжал».

Путин подчеркнул, что такое решение не является угрозой. Он предупредил, что Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море.

«По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов», — поделился российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По мнению Путина, США все больше втягиваются в конфликт на Украине. Это происходит на фоне острой ситуации на Ближнем Востоке. Все это накаляет атмосферу, подчеркнул российский президент.

Ранее Путин назвал смешными утверждения, что Россия проигрывает конфликт на Украине.

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    Анна Щербакова
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