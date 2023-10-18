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07:05, 18 октября 2023Мир

Путин пригласил специалистов по транспорту из КНР в Москву

Путин на форуме пригласил специалистов из Китая на «Неделю транспорта» в Москве

Фото: President Of Russia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Один пояс — один путь» в Китае, пригласил иностранных специалистов в Москву на «Неделю транспорта». Она запланирована на период с 11 по 17 ноября, об этом сообщает ТАСС.

Путин затронул тему международных транспортных коридоров, добавив, что она также будет обсуждаться на ежегодной «Неделе транспорта». «Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в очередном таком форуме в середине ноября в столице России», — обратился российский лидер к участникам китайского форума.

По мнению президента РФ, возникновение международных и региональных логистических торговых маршрутов отражают глубинные изменения в мировой экономике, а также новую значимую роль стран стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга. Для развития таких коридоров Россия выступила с инициативой учредить постоянную комиссию по транспортной логистике в рамках БРИКС.

Ранее Владимир Путин заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству.

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    Александра Синицына
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